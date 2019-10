Verona

D’Aversa: “Contro il Verona più difficile che con l’Inter”

– Ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A, valido come decima giornata, sarò martedì sera il match fra il Il Parma, reduce dal buon pareggio contro l’Inter a San Siro (2-2), e il, uscito sconfitto invece venerdì dalla sfida in casa contro il Sassuolo. Insomma, un testa a testa fra due compagini che puntano prima di tutto alla salvezza

“La partita di San Siro va accantonata, non deve esserci una prova di maturità, ci deve essere una squadra che deve fare risultato contro una diretta concorrente. Mi aspetto che interpretiamo la partita nel migliore dei modi, domani ci aspetta una gara molto più difficile rispetto a quella di San Siro – sottolinea nella conferenza stampa della vigilia Roberto D’Aversa, tecnico dei ducali – Il Verona sta facendo molto bene, rispetto all’andamento delle partite ha anche raccolto meno rispetto alle prestazioni che ha fatto. Affronta ogni singola partita con le proprie caratteristiche, è una squadra che fa dell’intensità e dell’aggressività le proprie armi e questo rappresenta un po’ tutto il campionato: vale anche per il Lecce ed altre squadre, è un campionato più difficile ed equilibrato parlando della zona bassa della classifica. Sappiamo le loro caratteristiche, concedono poco nel giro palla, sono bravissimi ad aggredirti in avanti, quindi non è una gara semplice e dobbiamo fare di tutto per fare un risultato positivo. Domani quello che conta è la voglia di portare a casa il risultato e l’interpretazione della partita, ancora più dell’aspetto tattico”. Tra i crociati, intanto, si aggrava l’emergenza: fuori causa anche Gagliolo, vittima a San Siro di una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra da valutare meglio nei prossimi giorni. Il difensore, fresco di convocazione nella Nazionale svedese, non figura nell’elenco dei diciotto convocati che include anche i giovani Adorante, alla prima chiamata dopo il lungo infortunio, e Camara, aggregato dalla Primavera.

Juric: “Parma molto veloce in attacco, serve massima attenzione”

Il passo falso interno con il Sassuolo ha fatto scivolare il Verona indietro, in una classifica che anche in coda resta cortissima. Però non fa drammi Ivan Juric, che ha preparato le contromisure per la sfida del ‘Tardini’. “Il Parma è una squadra diversa dal Sassuolo, una bella formazione, molto tosta. Col Sassuolo abbiamo concesso qualcosa a livello di contropiede, contro il Parma sarà diverso per la loro grande velocità in attacco, servirà essere molto attenti – ammonisce l’allenatore dell’Hellas – Tutte le squadre sono alla nostra portata, a patto di dare sempre il massimo di quello che possiamo. Dobbiamo tenere ben presente le cose che sappiamo fare bene, non darle mai per scontate e continuare a farle così. Solo in questo modo si può migliorare quello che invece possiamo fare meglio. Di situazioni offensive ne creiamo tante, arriveranno anche i gol perché abbiamo i giocatori in grado di finalizzare. Sicuramente avremmo potuto fare diversi punti in più di quelli che abbiamo, basta guardare il numero dei pali presi, ma sono contento di come sta sul pezzo la squadra”. Juric, che per domani recupera Veloso, difende poi Di Carmine, poco lucido contro i neroverdi. “Mi è piaciuto molto contro il Sassuolo, ha retto bene facendo il lavoro che deve fare un attaccante, gli è mancato il gol. Pessina? E’ molto duttile, lo apprezzo per questo, ma gli sarà utile trovare una posizione nella quale specializzarsi”, aggiunge il tecnico gialloblù, che conferma anche Amrabat (“Ci sarà e lo schiererò sempre se sarà a disposizione”) e lascia una porta aperta a Tutino: “Si sta allenando bene, quando arriverà la sua occasione dovrà essere bravo a sfruttarla”.