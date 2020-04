“In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perchè dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizioni perchè la pandemia non torni”. Così Papa Francesco introducendo la messa a Casa Santa Marta, frasi che suonano come una distensione con il governo dopo le polemiche sulle messe ancora bloccate.

Il Papa, a Santa Marta, invita alla “prudenza” e alla “obbedienza” alle disposizioni perché non torni la pandemia.

“In questo tempo nel quale si incomincia ad avere disposizione per uscire dalla quarantena – ammonisce il Papa nell’intenzione di preghiera – preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e obbedienza alle disposizioni perché la pandemia non torni”.

La fase 2 è in arrivo, e mentre si discute (e si ironizza) sui "congiunti" e sul discorso di Conte, gli italiani si preparano a tornare lentamente alla novità. Polemiche su chi rischia di restare indietro, come bar e ristoranti. Ma i dati, che pure indicano una flessione dell'epidemia, non sono tali da permettere un "libera tutti", come ha detto il premier.







