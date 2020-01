Il “papa emerito sta diventando un anti-papa. Nel momento in cui si mette a scrivere non tanto contro la posizione del Papa quanto contro quella dei vescovi dell’Amazzonia“. Lo denuncia Francesco Margiotta Broglio, professore emerito di diritto ecclesiastico che fu a capo della Commissione paritetica per l’attuazione delle disposizioni contenute nell’Accordo italo-vaticano di revisione dei Patti Lateranensi, intervistato da Radio Radicale, riferendosi alla posizione espressa da Ratzinger in difesa del celibato in un libro scritto dal cardinale Sarah, dal quale il Papa emerito ha fatto togliere la firma dopo la bufera che si è scatenata attorno. Margiotta Broglio si riferisce al fatto che i vescovi riuniti a ottobre in Vaticano nel Sinodo per l’Amazzonia nel documento finale hanno chiesto di aprire ai preti sposati nei luoghi in cui c’è scarsità di sacerdoti. Il Papa, a breve, dovrebbe pubblicare la sua esortazione apostolica nella quale, tra gli altri temi, dovrà rispondere in un senso o nell’altro alla richiesta di apertura.

Fonte