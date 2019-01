Abbracciate la vita nelle sue fragilità e contraddizioni, perché solo quello che si ama può essere salvato e solo quello che si abbraccia può essere trasformato. L’esortazione di Papa Francesco ai giovani che hanno partecipato alla Veglia della Giornata mondiale della gioventù al Campo San Juan Pablo II di Panama, è quella di dire ‘sì’, come Maria, e partecipare alla storia d’amore del Signore. Il Papa, come riportato da ‘Vatican News’, esorta i giovani a dire “sì” a questa storia d’amore, come ha fatto Maria, che senza dubbio – nota Francesco – non era una influencer e non partecipava alle reti sociali dell’epoca eppure divenne “la donna che ha avuto maggiore influenza nella storia”.

