Zio Alberto, 98 anni, che da ragazzo ha conosciuto padre Pio, questa mattina è uscito di buon’ora da casa per incontrare papa Francesco in visita alla Cappella dell’Olmo, a Piana Romana di Pietrelcina, dove il frate ebbe il dono delle stimmate. Lui è cresciuto e continua a vivere in una casa posta a poca distanza dalla masseria Forgione, un vecchio casolare appartenuto alla famiglia di padre Pio.

E

da padre Pio, nel convento di San Giovanni Rotondo, andava di frequente ed ogni qual volta c’era qualcosa di importante.

“Andai anche quando dovevo partire militare, alla vigilia della guerra e padre Pio mi rassicurò”, dice zio Alberto.

L’anziano, accompagnato dalla moglie Pasqualina, fiero ha indicato al Papa la campagna di Piana Romana e la buona aria che si respira. E il papa ha replicato: “Continua a mangiare sano”.