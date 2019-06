C’è una regola fatta di passione, di ricerca quasi maniacale del proprio meglio e di una determinazione ostinata. E’ ‘La regola del 9’ di Lorenzo Bernardi. Una ricetta personale che ora è diventata il titolo del primo libro del famoso pallavolista, scritto in collaborazione con Serena Piazza. Giocatore di punta di quella ‘generazione di fenomeni’ allenata da Julio Velasco che ha fatto splendere al massimo la stella del volley maschile italiano, Lorenzo Bernardi è oggi tra i migliori allenatori di pallavolo in circolazione. Nel corso della sua carriera Bernardi ha vinto un numero impressionante di trofei, sia di squadra che individuali. Nel 2001 è stato eletto dalla Fivb “miglior giocatore del XX secolo” e ancora oggi detiene il record di atleta più scudettato nel campionato italiano. Da allenatore, ha vinto alla guida dell’Halkbank Ankara un campionato turco, una Coppa di Turchia e una Supercoppa turca, mentre come allenatore della Sir Volley Perugia ha vinto il triplete (scudetto, Supercoppa e Coppa Italia) nella stagione 2017-18 e la Coppa Italia nel febbraio 2019. Il suo impressionante palmarès (prima da giocatore e adesso da allenatore) parla da solo. Eppure tutti quei successi ‘Lollo’ se li è scordati ogni volta in fretta, sempre lanciato verso il prossimo obiettivo, pronto a tuffarsi nei preparativi e negli allenamenti con rigore e dedizione.

