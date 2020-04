Il padre di Rihanna ha il CoronaVirus ed ora che sta meglio perché ha superato la fase più critica, lo ha confessato fra le pagine del The Sun.

L’uomo (che ha 66 anni) si è ammalato di Covid-19 ed ha passato i primi giorni di quarantena direttamente a casa sua, a Barbados, supportato da un respiratore che sua figlia Rihanna gli aveva fatto recapitare.

Ronald Fenty, padre di Rihanna, aveva Febbre alta e problemi respiratori:

“A essere onesto pensavo che sarei morto. Robyn [vero nome di Rihanna, ndr] ha fatto così tanto per me, apprezzo tutto quello che ha fatto».

Quello di Rihanna è stato un bellissimo gesto soprattutto perché fra lei ed il padre in passato ci sono stati non pochi dissidi.

La cantante, del resto, già a fine marzo aveva fatto una cospicua donazione per l’emergenza CoronaVirus donando 5 milioni di dollari tramite la sua fondazione, la Clara Lionel Foundation, per sostenere l’assistenza nei paesi più poveri del mondo, come Haiti ed il Malawi.

Chapeau.