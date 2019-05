NOVARA – “Io sono stato allontanato dalla vita di Leo perché non ero una persona raccomandabile. Ma ero davvero io il cattivo? Come si fa a immaginare che una cosa del genere accada a tuo figlio?”.è il padre di, il bambino percosso fino alla morte in una casa di Sant’Agabio, quartiere popolare di Novara. Omicidio per cui sono stati arrestati la madre e il nuovo compagno di lei. Mouez è chiuso nella sua casa fuori Novara, nella frazione di San Rocco, circondato da pochi amici.

“Non mi reggo più in piedi dal dolore. Ho provato ad andare a casa, in ospedale, a casa della mamma di lei, chiamo e non mi risponde nessuno… Mi stanno tutti tenendo fuori da questa storia e io soffro tantissimo. Mi vengono in mente tutte le cose che facevamo assieme, quando giocavamo, quando uscivamo assieme. Lo faceva impazzire ascoltare una canzoncina, “Volevo un gatto nero”, e io tutte le volte gliela mettevo sul telefonino e gliela facevo sentire. Lui era contentissimo, provava a cantarla e a ricordarsi le parole. Gli volevo un bene pazzesco…”.

Perché non porta il suo cognome?

“È stata una scelta fatta da me e Gaia per il bene del bambino. Io ho avuto qualche problema con la legge e mi sono stati tolti due figli che avevo avuto prima di Leo. Non volevo che mi togliessero anche lui. Anche se poi è accaduto lo stesso”.

In che modo?

“A un certo punto della nostra storia Gaia ha iniziato a dirmi che gli assistenti sociali le avevano consigliato di allontanarsi da me, perché ero una persona con qualche precedente e cose di questo tipo. Anche la famiglia di lei è sempre stata contraria alla nostra storia. Alla fine ci siamo lasciati ma continuavamo a frequentarci”.

Continuava a vedere spesso Leonardo dopo la vostra separazione?

“Sì, ma ultimamente le cose erano un po’ cambiate. Io e Gaia fino a qualche mese fa ci vedevamo ancora e il suo nuovo compagno era geloso. Anche alcuni dei miei amici che l’hanno vista hanno detto che era cambiata, che sembrava che qualcosa non andasse. Anche Gaia poi ha iniziato a minacciarmi di stare lontano, altrimenti non mi aver ebbe più fatto vedere il bambino. E anche quando vedevo Leo, non era più come prima. L’ultima volta è stato due settimane fa, ma c’era anche quell’altro e non mi sono potuto fermare. Leo è venuto solo a darmi un bacio poi è tornato da sua madre. Ed è l’ultima volta che l’ho visto”.

È più la rabbia o il dolore?

“Non sto più in piedi, mi è caduto il mondo addosso. Come puoi pensare che accada a tuo figlio? E penso anche però che il cattivo non ero io…”.