Il figlio di Paola Caruso e di Francesco Caserta, imprenditore calabrese, deve ancora venire alla luce ma ha già i due genitori sul piede di guerra l’uno contro l’altra.

A distanza di qualche giorno da quando la Caruso fra le pagine di Chi ha svelato di essere incinta e che il padre del figlio è scappato, l’uomo ha replicato su Instagram smentendo tutto e parlando di avvocati.

“Come in tutte le cose, bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato. Per il resto, non avendo bisogno di visibilità, ci sono già i miei avvocati italiani pronti a presentare la mia versione dei fatti“