Queen, Thank God It’s Christmas: il nuovo video del singolo natalizio della band di Freddie Mercury e Brian May.

I Queen hanno fatto un regalo di Natale a tutti i propri fan. È online da qualche giorno il nuovo video della hit Thank God It’s Christmas, canzone natalizia firmata da Freddie Mercury e compagni, pubblicata originariamente come bonus track dell’album The Works del 1984.

La nuova clip è firmata da Justin Moon e prodotta da Drew Gleason ed è disponibile sul canale YouTube della storica band inglese.

Queen, Thank God It’s Christmas: il video

Spiegano Roger Taylor e Brian May, i Queen ancora vivi e attivi nel mondo della musica: “Ironia della sorte, il Natale tende ad essere un momento molto stressante per parecchi di noi. Proviamo così tante emozioni, e ricordi gioiosi sia come bambini felici che come adulti e genitori responsabili. Il video, tuttavia, si spinge un po’ più in là, includendo un sottile promemoria indirizzato a noi esseri umani, che ora dobbiamo sentirci responsabili per il benessere di tutte le creature della Terra“.

Questo il nuovo video di Thank God It’s Christmas:

Thank God It’s Christmas: la canzone natalizia dei Queen

Firmata proprio dal chitarrista Brian May e dal batterista Roger Taylor, Thank God It’s Christmas rimase per sei settimane nella classifica britannica nel periodo festivo tra il 1984 e il 1985. Vi tornò nel 1995, quando fu ripubblicata come singolo insieme ad A Winter’s Tale.

Si tratta dell’unico brano puramente natalizio della band che, al contrario di altri artisti che hanno fatto la storia del pop/rock, non ha mai creato alcun album dedicato alle feste.

Una mancanza che non è comunque una deminutio in una carriera straordinaria formata da quindici album di assoluto pregio, dall’eponimo del 1973 al disco ‘postumo’ di Freddie Mercury, Made in Heaven, del 1995.