Tina Cipollari con la mascherina (con sopra la ‘mummia’) che litiga con Gemma Galgani, mentre Maria De Filippi interviene dall’alto senza mostrarsi e Stupid Love in sottofondo. Questa breve anteprima del nuovo Uomini e Donne è pura magia.



“Voi avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto me lo immagino alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘ti ho preso in giro’, però c’è il rovescio della medaglia: è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero. E poi può anche essere, Gemma, che la realtà non corrisponde all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua, quindi la scrittura è diventata la sostanza”.