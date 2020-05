Cardi B è una tipa che ama fare le cose in grande ed il suo nuovo tatuaggio rispecchia a pieno il suo modo di essere: eccessivo e colorato.

Il risultato è una vera e propria opera d’arte e per completarlo Cardi B c’ha messo oltre 60 ore spalmate in diversi mesi.

Il tatuatore ha così commentato:

“Oltre 60 ore di lavoro, in più di 10 città diverse. È stato un progetto fantastico e un’esperienza folle. Grazie per la dedizione, la forza e l’ospitalità.”

Pazzesco.

.@IAmCardiB debuts massive tattoo that took over 60 hours of work across 10 cities to complete. 🌺 pic.twitter.com/0HOHyqQcjB

