Snapchat ha ufficialmente risposto a una petizione pubblicata su Change.org, e già firmata da 1.5 milioni di utenti, che chiede di ripristinare il vecchio design dell’applicazione.

Nella risposta, Snapchat conferma l’imminente arrivo di ulteriori novità nell’interfaccia dell’app e difende le modifiche apportate fino ad oggi. L’azienda spiega che l’obiettivo finale è rendere sempre più semplice connettersi con le persone a cui siamo più legati, ed ecco perchè ora l’app separa i contenuti tra i post pubblicati dagli amici e quelli pubblici realizzati dalle celebrità. La pagina Amici è stata progettata per “adattarsi a te e diventare sempre più intelligente nel tempo”:

Inserendo i contenuti dei tuoi amici in un unico posto, il nostro obiettivo è rendere più facile farti connettere con le persone a cui tieni di più. La nuova pagina Amici si adatta a te e diventerà sempre più intelligente, capendo le tue esigenze e mostrandoti i contenuti delle persone con cui hai più possibilità di interagire. Questa personalizzazione vale anche per il nuovo Discover, che si adatterà in base alle tue preferenze e ai tuoi utilizzi.