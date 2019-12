Arriva in radio Soul, nuovo singolo di Elisa, estratto dall’album Diari Aperti (Segreti Svelati).

Soul è il nuovo singolo di Elisa, in arrivo in radio il 20 dicembre 2019. La canzone è estratta da Diari Aperti (Segreti Svelati). Il testo è stato scritto dalla cantautrice friulana, mentre la produzione è stata gestita da John Shanks, Grammy-winner che in passato ha supportato artisti di calibro internazionale come Bon Jovi, Anastacia e Alanis Morisette.

La canzone esce dopo il rilascio di Blue Part II, progetto portato avanti con Rkomi. Il singolo arriva on air il giorno seguente il compleanno della talentuosa artista.

Elisa, Soul è il nuovo singolo: dal 20 dicembre in radio

La canzone è stato lanciato in occasione del nuovo tour che l’ha impegnata negli ultimi tempi e dopo l’uscita di Blu Part II, che ha realizzato in collaborazione con Rkomi.

Il video di Soul:

Elisa: una carriera ricca di successi

Il 19 dicembre 2019, oltre ad annunciare l’arrivo del suo nuovo singolo, Elisa ha compiuto 42 anni, di cui circa venti di carriera straordinaria grazie a una voce che non smette mai di emozionare e che si è imposta nel panorama musicale italiano ed estero.

Nel corso della sua attività musicale, ha venduto più di 5,5 milioni di dischi, realizzando 10 album, 51 singoli e ben 6 compilation. Grandi numeri per un’artista che è riuscita a essere apprezzata anche fuori dai confini nazionali grazie alla grande produzione in lingua inglese.

Tanti i brani, infatti, che la cantautrice italiana ha realizzato nella lingua di Shakespeare: Broken, Labyrinth, A Feast for Me, Together e molti altri pezzi che l’hanno innalzata a star internazionale.