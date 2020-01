Alicia Keys, Underdog: fuori il primo estratto dal suo nuovo album, scritto da Ed Sheeran.

Alicia Keys è tornata. La cantante newyorkese, una delle regine dell’R&B anni Duemila, ha rilasciato un nuovo singolo, anticipazione del suo nuovo album Alicia, in uscita nel 2020 a distanza di quattro anni da Here.

E non si tratta di un singolo qualunque. S’intitola infatti Underdog ed è stata scritta da uno dei cantautori pop più importanti degli ultimi anni: Ed Sheeran.

Alicia Keys, Underdog: il singolo scritto da Ed Sheeran

Brano firmato dall’inedita coppia Keys-Sheeran e co-prodotto con Johnny McDaid, è stato pubblicato il 9 gennaio insieme al suo video.

In un comunicato stampa la cantante di You Don’t Know My Name ha spiegato: “Alcune persone potrebbero pensare al termine ‘underdog’ come a una parola negativa, ma io la vedo come un termine potente, che rappresenta coloro che possono essere sottostimati ma ancora all’altezza della sfida, in grado di superare le aspettative“.

Questo il video ufficiale:

Alicia Keys: nuovo album in arrivo

La straordinaria cantante newyorkese, che nel 2020 sarà per la seconda volta consecutiva conduttrice della cerimonia di premiazione dei Grammy, ha quindi proseguito aggiungendo che ama questo brano perché parla di vita reale e persone reali: “Uno dei miei versi preferiti della canzone dice ‘They say I would never make it but I was built to break the mold’, ‘dicono che non lo posso fare, ma sono stato costruito per rompere gli schemi’. Non penso ci sia qualcuno che non si sia mai sentito così“.

Ricordiamo che nel corso del 2019 l’artista ha già pubblicato due singoli, Show Me Love e Time Machine, che faranno parte come Underdog del suo nuovo lavoro sulla lunga distanza.