Achille Lauro, Bam Bam Twist: il nuovo singolo estivo del cantautore e rapper romano, reduce dal successo di 16 maggio.

Achille Lauro è pronto a conquistare l’estate. L’artista romano ha annunciato l’arrivo di Bam Bam Twist, un nuovo singolo che lo riproietta nuovamente negli anni Sessanta.

Dopo la svolta dance anni Novanta degli ultimi mesi e il passaggio glam di Sanremo con Me ne frego, il cantautore aveva pubblicato in pieno lockdown la ballata 16 marzo. Ma l’estate è alle porte ed il tempo per un nuovo brano ritmato è ormai più che maturo.

Achille Lauro: Bam Bam Twist

Il nuovo singolo di Lauro è in arrivo il 19 giugno. Così il cantautore presenta questo nuovo brano: “In tempi di distanziamento sociale, la mia follia vi porta in pista con un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo e il più elegante degli anni ‘mitici’ e ‘favolosi’ del Miracolo Economico. Un ballo che nasce dalla gestualità dello ‘spegnere mozziconi di sigarette sulla pista da ballo e pulire le superfici con le estremità di un asciugamano’: il Twist, l’evoluzione sexy e sensuale dello Swing“.

Insomma, ancora una volta la macchina del tempo di Lauro ci riporta indietro di diverse decadi, fino ai primi anni Sessanta. Ecco il post con l’annuncio:

Achille Lauro balla il twist

Il nuovo brano dell’artista romano è un tuffo negli anni Sessanta dalla chiara ispirazione scorsesiana e tarantiniana, come dimostrato anche da un video pubblicato da Lauro su Instagram, in cui il cantautore riprende il celebre twist di Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction.

Tra chitarre ritmiche e rullante intrigante, l’incedere del twist di Lauro ci accompagnerà sulle piste da ballo per tutta l’estate, regalando spensieratezza e ottimismo in un periodo in cui il paese cerca di uscire, con un nuovo miracolo, dalla crisi economica post Covid-19.