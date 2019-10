Mika, Domani: il nuovo singolo in italiano del cantautore di origine libanese, versione per il nostro paese del brano Tomorrow.

Mika ha pubblicato un nuovo singolo, stavolta però dedicato esclusivamente al nostro paese. S’intitola Domani ed è la versione italiana di Tomorrow, uno dei brani presenti nel suo nuovo album My Name is Michael Holbrook.

Una canzone dunque destianata a quelle che è oggi, a tutti gli effetti, la sua casa d’adozione. Lo dimostrano anche i tanti concerti che a novembre lo vedranno protagonista nel Bel Paese.

Mika, Domani: il nuovo singolo

Domani è un brano che si pone come inno alla libertà di amare e di rischiare, perché la vita va vissuta puntando al massimo, senza la paura di sbagliare. Insomma, un brano che sposa il vecchio adagio secondo cui è meglio un giorno da leone che cento da pecora.

Per il momento il singolo è stato diffuso solo in esclusiva su Radio Italia, ma non è stato ancora pubblicato sul web. In attesa di poterlo ascoltare anche sulle piattaforme streaming, ci ascoltiamo la versione originale del brano. Ecco Tomorrow:

Mika in tour: i concerti in Italia

Il tour di Mika farà tappa in Italia per ben 12 concerti, prima di proseguire in Nord America, Sud America, e poi volare in Estremo Oriente, tra Giappone, Cina e Corea del Sud.

Ecco tutte le date di Mika nel nostro paese:

24 novembre al PalaAlpitour di Torino

26 novembre al PalaPrometeo di Ancona

27 novembre al Palazzo dello Sport di Roma

29 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

2 dicembre al Modigliani Forum di Livorno

3 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

1° febbraio 2020 alla Kioene Arena di Padova

2 febbraio al PalaOnda di Bolzano

5 febbraio al Teatro PalaPartenope di Napoli

7 febbraio al Palaflorio di Bari

8 febbraio al Palacalafiore di Reggio Calabria