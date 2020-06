Shade, Autostop: il nuovo singolo estivo del rapper torinese, che ha spiegato il significato del brano.

Shade ha pubblicato il suo nuovo singolo estivo, Autostop. Il rapper torinese è tornato a riscaldare la bella stagione anche nell’anno del Coronavirus con una nuova hit, decisamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso, La hit dell’estate.

Un brano che rappresenta il desiderio di staccare dopo un periodo molto difficile. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo brano.

Shade, Autostop: il nuovo singolo

A distanza di diversi mesi da Allora ciao, l’ultimo singolo del rapper torinese pre-Covid, l’artista torna alla carica per conqusitare l’estate con un nuovo brano effervescente e ricco di vitalità.

Parlando di questo brano, Vito ha dichiarato in un’intervista a Newsic:

“Autostop nasce a ottobre ed è un po’ folle che scriva un brano estivo, però avevamo una bella base, avevamo in testa questa melodia e l’ho buttata giù dicendomi che tanto più avanti sarei andato in studio e ne avrei scritte altre. Il lockdown non mi ha permesso di fare granché, ho scritto tanti altri brani, però Autostop rispecchia benissimo le sensazioni di questo periodo, malgrado sia stata scritta prima di tutto questo“.



Shade

Shade: il significato di Autostop

L’artista ha raccontato il significato di questo pezzo, che rappresenta il desiderio di staccare dopo un periodo difficile. La voglia di cercare qualcosa di speciale, magari il relax al mare, la giusta compagnia e tanta felicità.

Per annunciare questo nuovo singolo, nei giorni precedenti all’uscita l’artista lo aveva presentato a modo suo, rappando con dieci stili diversi in un solo minuto, utilizzando le basi di alcune hit importanti del momento.

Di seguito l’audio ufficiale di Autostop, in attesa del video che ci accompagnerà nei prossimi mesi estivi: