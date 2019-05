Baby K, Playa: il nuovo tormentone estivo della cantante di Roma-Bangkok, Voglio ballare con te e Da zero a cento.

Puntuale come un orologio svizzero, anche nel 2019 sta per arrivare il nuovo singolo di Baby K, classificabile come tormentone estivo. Una tradizione che ormai sta diventando storica. Sono anni infatti che la cantante e rapper nativa di Singapore si iscrive alla lotta per il titolo di tormentone dell’estate.

Stavolta ci riprova con Playa, un brano che sfiderà tutti gli altri pezzi estivi già lanciati nelle scorse settimane, come Jambo di Takagi e Ketra e Ostia Lido di J-Ax.

Baby K, Playa: il nuovo tormentone

Il nuovo singolo di Baby K è in uscita il 31 maggio. Nel suo annuncio su Instagram l’artista ha scritto semplicemente: “Preparati all’estate“. Tutto fa credere che anche con questo brano, dunque, potremo ballare e scatenarci in pista, magari durante le vacanze al mare, per goderci una meritata pausa sulla nostra ‘playa’ preferita.

Di seguito il post con cui Baby K ha informato i suoi follower dell’arrivo a sorpresa di questo nuovo pezzo:

Tutti i tormentoni della cantante

La carriera della cantante è partita nel 2012 ed è decollata l’anno dopo con il brano Killer, cantato insieme a Tiziano Ferro. Dal 2015 però la rapper nativa di Singapore si è iscritta ufficialmente alla bagarre dei tormentoni estivi.

Il suo primo singolo di successo in quest’ottica è stato Roma-Bangkok, cantato insieme a Giusy Ferreri. Un brano da nove dischi di platino. Dopo un anno di pausa, nel 2017 Claudia ha lanciato Voglio ballare con te, capace di raggiungere quattro dischi di platino, seguito l’anno dopo da Da zero a cento, altro multiplatino contenuto nell’album Icona.

Insomma, i successi della biondissima cantante sono già tantissimi, e tutto fa supporre che anche questo 2019 potrà regalarle grandi soddisfazioni. E chissà che non sia in arrivo anche un nuovo album…