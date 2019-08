Giordana Angi, Stringimi più forte: il nuovo singolo della seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi 18.

Giordana Angi ha sorpreso i suoi fan con un nuovo singolo. S’intitola Stringimi più forte ed è uscito a ridosso del rilascio del suo nuovo album, il seguito di Casa, ovvero del disco rilasciato durante l’avventura ad Amici di Maria De Filippi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova canzone della cantautrice lanciata da Tiziano Ferro.

Giordana Angi: Stringimi più forte

Ad annunciare l’uscita di questo nuovo pezzo è stata la stessa artista, che ha pubblicato su Instagram un post in cui ha spiegato di aver scritto questa canzone durante la sua avventura ad Amici.

Si tratta di un brano d’amore che l’ha fatta stare bene fin da subito tanto che, dopo averla scritta di getto, si è impegnata ad arrangiarla e a cucirla per bene, soppesando ogni dettaglio, per cercare di renderla perfetta. Anche per questo siamo certi che piacerà a i suoi fan. Ecco l’audio di Stringimi più forte:

Giordana Angi in tour

Con tutta probabilità, le canzoni del nuovo imminente lavoro di Giordana saranno presentate sui palchi italiani per il suo tour che la vedrà protagonista già su due stage tra i più importanti in Italia: l’Alcatraz di Milano e l’Atlantico di Roma.

Una soddisfazione non da poco per la Angi, coautrice tra l’altro di alcuni dei pezzi del nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto miracoli. E a quanto pare le collaborazioni di prestigio potrebbero essere solo agli inizi. Pare infatti che Laura Pausini le abbia chiesto durante il loro incontro ad Amici di scrivere qualcosa per lei.

Insomma, di motivi per sorridere Giordana e tutti i suoi fan ne hanno davvero tantissimi. Non resta che attendere per avere ulteriori novità su suoi nuovi progetti.