Francesca Michielin con Fabri Fibra, Monolocale: il nuovo singolo della cantante di Bassano tratto dall’album Feat.

Francesca Michielin è inarrestabile. Il suo nuovo album Feat, il primo disco di collaborazioni della sua carriera, sta per uscire, e la cantautrice di Bassano ha già lanciato diverse anticipazioni, tra cui Gange con Shiva e Riserva Naturale con i Coma_Cose.

Ma non basta. E allora ecco che dal 6 marzo è in arrivo in rotazione radiofonica anche un nuovo brano, che la vede stavolta affiancata da un big del rap italiano come Fabri Fibra.

Francesca Michielin con Fabri Fibra: Monolocale

Bisogna aspettare il 6 marzo per poter ascoltare Monolocale, il nuovo singolo della Michielin con Fabri Fibra. Un brano nato tanti mesi fa, proprio in un monolocale milanese.

Scrive sui social la cantautrice che ora questo singolo “è pronto per uscire allo scoperto“. Cosa ci dobbiamo aspettare? A quanto pare qualcosa di ancora diverso rispetto agli ultimi brani. Ma Francesca è certa che ci piacerà.

Di seguito il post con l’annuncio:

Francesca Michielin e la lotta al Coronavirus

La cantautrice di Bassano, che tra l’altro ha già lavorato con Fibra nel singolo Fotografia di Carl Brave, di recente ha fatto parlare di sé per la sua ‘sfida al Coronavirus’.

Avrebbe infatti dovuto presentare con un live il 27 febbraio il suo singolo Riserva Naturale con i Coma_Cose. Tuttavia, il concerto di Milano è stato cancellato a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma questo non è bastato ad abbatterla, e infatti Francesca ha regalato ai fan un concerto in diretta streaming su Facebook.

Non sarà stato lo stesso, ma è comunque un modo originale per non farsi fermare da un’emergenza che non deve limitare troppo le nostre vite.