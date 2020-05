Pago, Tu lo sai: il nuovo singolo del cantautore tornato al successo grazie alla partecipazione a programmi come Temptation Island.

Pago ha deciso di dare vita a un nuovo percorso artistico. Il cantautore di Parlo di te per quattro anni si è tenuto sostanzialmente distante al mondo della musica, dedicandosi allo showbusiness in ambito televisivo.

Chi non ricorda infatti le sue partecipazioni a programmi trash come Temptation Island e Grande Fratello VIP? Adesso, complice il lockdown, l’artista sardo ha però ritrovato l’ispirazione per un nuovo brano, una ballata romantica presentata prima sui social e poi pubblicata sulle piattaforme musicali.

Pago, Tu lo sai: il nuovo singolo

La canzone, nata in versione acustica, è stata presentata in anteprima dal cantautore sardo sul proprio account Instagram. Solo nelle ultime ore è invece arrivato anche sulle principali piattaforme digitali.

Solo pochi giorni fa l’artista aveva dichiarato sui social: “Non sorrido perché qualcosa di buono è successo, ma perché so che qualcosa di buono sta per succedere…“.

Il riferimento probabilmente era alla romantica ballata pop, contraddistinta da strumenti come il pianoforte, la chitarra e il violoncello, che è stata ispirata anche dalle sue partecipazione ai programmi citati in precedenza.

Ecco l’audio di Tu lo sai:

Pago, Vagabondo per amore

Non solo nuova musica. Il 16 giugno l’artista sardo darà anche alle stampe un libro, un’autobiografia intitolata Vagabondo per Amore.

Parlando di questo progetto, il cantautore classe 1971 ha dichiarato: “Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto“.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter leggere quello che l’artista ha da raccontare, i suoi segreti e i misteri della sua vita e della sua carriera.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/PagoMusic

