Giordana Angi, Amami adesso: il nuovo singolo della cantante laziale, in concomitanza con la sua avventura ad Amici Speciali.

C’è una nuova Giordana Angi in città, o meglio in radio. La cantautrice italofrancese torna a regalare musica ai propri fan e pubblica il nuovo singolo Amami adesso.

Il brano, disponibile dal 15 maggio, presenta una versione più ritmata della cantante rivelazione di Amici 2019, con un testo scritto durante la quarantena che ha tenuto tutti noi sospesi negli ultimi mesi.

Giordana Angi, Amami adesso: il nuovo singolo

Amami adesso è il primo brano dopo l’avventura, non particolarmente fortunata, al Festival di Sanremo. Spiega Giordana in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni la cantautrice: “Torno con l’idea di scrivere di nuovo un pezzo mio, pronta a rimettermi in gioco e pronta a quel punto a credere in ciò che scrivo, col rischio che possa anche non piacere, ma con qualcosa che possa difendere con tutta me stessa“.

In questi giorni di isolamento, Giordana ha potuto riflettere su cosa voglia dire volersi bene, e questo l’ha ispirata nella stesura di una nuova canzone.

“Amami adesso è figlio di tutto questo, è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente“, ha aggiunto l’artista lanciata da Tiziano Ferro e poi da Amici.

Di seguito l’audio ufficiale di Amami adesso:

Giordana Angi: da Sanremo ad Amici Speciali

Nella stessa intervista, la cantante ha avuto modo di tornare anche sull’esperienza non particolarmente fortunata a Sanremo: “L’ultima volta che ho cantato su un palco. Sanremo t’insegna: credi di aver scelto il brano giusto, lo fai ascoltare, poi arrivano le recensioni e le reazioni, che non sono quelle che speri, ma con cui ti ritrovi incredibilmente d’accordo“.

Per questo l’artista laziale è tornata a casa con un’esperienza che può sembrare negativa ai più, ma da cui lei prende solo gli aspetti positivi.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giordanaangiofficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giordanaangiofficial