Il nuovo singolo di Drake, “God’s Plan”, ha superato il record di ascolti in un singolo giorno su Apple Music.

In 24 ore, il brano è stato riprodotto 14 milioni di volte, come confermato anche da Zene Lowe di Beats 1. Drake è uno degli artisti più promossi su Apple Music anche per gli ottimi rapporti con l’azienda di Cupertino, ma a prescindere da questo dal 2015 è stato sempre in vetta alle classifiche di ascolto sulle piattaforme streaming, fatta eccezione per un periodo del 2017 quando è stato superato da Ed Sheeran.

Drake ha celebrato questo traguardo con una serie di foto pubblicate su Instagram.