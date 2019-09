Riki, Gossip: il nuovo singolo dell’ex talento di Amici di Maria De Filippi, tornato a farsi sentire dopo un periodo di pausa.

Riki è tornato ufficalmente nel mondo della musica, e ha trovato il titolo per il suo nuovo singolo. Si chiamerà Gossip, e sarà in rotazione radiofonica dal 9 ottobre, con preorder e presave disponibile su tutte le piattaforme streaming dal 30 settembre.

Ma le sorprese per i fan di Riccardo Marcuzzo non sono assolutamente finite qui. Ecco tutte le novità annunciate dal cantante sui social.

Riki, Gossip: il nuovo singolo

Nello stesso giorno in cui sarà disponibile il singolo in presave, verranno affissi per le strade di Milano dei poster di Riki. Gigantografie che lo mostrano in tutto il suo splendore. Su tali manifesti è presente una scritta grandissima e visibile: “Rovinami“.

Sui social l’artista ha spiegato il motivo di questa scritta. Sostanzialmente, è un invito a tutti, fan e soprattutto hater, di colorarlo, strapparlo, rovinarlo in ogni modo. “Gli hater sono i benvenuti e questo è il vostro momento: a volte bisogna alzare lo sguardo dal telefono e sporcarsi davvero le mani“, ha scritto l’artista, sfidando i suoi ‘odiatori’.

Questo il post di Riki in cui spiega questa iniziativa:

Riki in tour nel 2020: le date

Il cantante già nelle scorse settimane aveva lanciato un guanto di sfida agli hater, scrivendo sempre su Instagram: “Chi non vive, spia“. Sembra dunque che questo nuovo Riki voglia dimostrare un carattere solo parzialmente mostrato negli anni scorsi.

Tra l’altro, l’artista sarà impegnato in un nuovo tour nel 2020. Già annunciate le prime date: il 22 febbraio al Mediolanum Forum di Assago (Milano); il 28 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono già in vendita a partire da 30 euro.

Con tutta probabilità, comunque, saranno aggiunte nuove date alla tournée nelle prossime settimane.