Max Pezzali, In questa città: il nuovo singolo dell’ex 883 con la copertina firmata da Zerocalcare.

Max Pezzali sta per tornare con un nuovo singolo intitolato In questa città. Lo ha annunciato lo stesso artista ex 883 riprendendo un post scritto dall’amico Rosario Fiorello.

Il brano uscirà l’8 novembre e sarà accompagnato da una copertina che porta una firma prestigiosa: quella di Zerocalcare, uno degli illustratori di fumetti più famosi del nostro paese.

Max Pezzali: In questa città

Dopo la hit estiva Welcome to Miami, Max torna in rotazione radiofonica con un brano dedicato a Roma. Spiega Fiorello nel suo post su Instagram: “Venerdì 8 novembre uscirà In questa città. Ho avuto modo di ascoltarla. Un atto d’amore verso Roma, la nostra Capitale tanto bistrattata, che mi ospita da quasi 25 anni. Mi ha emozionati. Amici Romani e non, sono sicuro che vi piacerà tantissimo. W Max!“.

Questo il post dello showman siciliano, che mostra anche la cover realizzata dal fumettista romano Zerocalcare:

Max Pezzali: nuovo album in arrivo

Il nuovo singolo di Max dovrebbe anticipare il suo prossimo album, un progetto che dovrebbe arrivare entro il 2020, come aveva già anticipato l’artista alcuni mesi fa.

Per il momento non conosciamo altri dettagli, ma Pezzali ha promesso ai fan che verranno informati mese dopo mese.

Intanto, sempre su Instagram l’ex 883 ha ringraziato Fiorello con queste parole: “Per me è sempre un’emozione immensa ricevere un complimento per una canzone, ma se il complimento arriva da te l’emozione è cento volte più forte… Grazie Fiore, grazie davvero…“.