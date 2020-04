Il nuovo singolo di Alanis Morissette, Diagnosis, è estratto dal nuovo album della cantautrice canadese, intitolato Such Pretty Forks in the Road.

Il nuovo album di Alanis Morissette, Such Pretty Forks in the Road, doveva originariamente essere pubblicato venerdì prossimo, ma la sua data di uscita è stata spostata. Arriva, però, il primo singolo del suo nuovo lavoro discografico, intitolato Diagnosis.

La canzone affronta le malattie mentali e il post-partum che si riflettono nel delicato brano, suonato a pianoforte.

“La canzone dopo il parto e l’amore per la sfida mentale“, ha scritto la Morissette in un tweet.

La cantautrice canadese ha precedentemente pubblicato Reasons I Drink e Smiling parlando anche del tour per il 25° anniversario di Jagged Little Pill, al quale si uniranno Liz Phair e i Garbage.

Alanis Morissette ha pubblicato una canzone nuova di zecca con un titolo che ben si sposa all’attuale pandemia di COVID-19: Diagnosis.

La traccia riguarda, in realtà, le malattie mentali, in particolare la depressione post-partum: Alanis affronta lo stigma e le difficoltà che la circondano.

Il video di Diagnosis:

Diagnosis è l’ultima uscita del prossimo album di Alanis, Such Pretty Forks in the Road e segue i brani, Reasons I Drink e Smiling. L’album sarebbe dovuto uscire il 1° maggio, ma l’uscita è stata posticipata a data da destinarsi.

Alanis Morissette affronta la menopausa durante l’allattamento

Alanis Morisette ha rivelato di star attraversando le prime fasi della menopausa durante l’allattamento al seno del piccolo Winter.

La cantante ha detto che i suoi ormoni possono diventare una “tempesta” e che le sue emozioni a volte possono sopraffarla.

Parlando al Sunday Times, ha rivelato che : “È una f*****a tempesta“.

La 45enne ha rivelato che ha bisogno di avere qualche minuto per sé, al fine di non far vedere alla sua famiglia quando non sta al massimo delle energie.



