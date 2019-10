Katy Perry, Harleys in Hawaii: il nuovo singolo della popstar americana dopo Never Really Over e Small Talk.

Katy Perry lancia a sorpresa un nuovo singolo. A distanza di pochi mesi da Never Really Over e Small Talk, la cantautrice americana ha annunciato l’arrivo sul mercato di un altro brano che, a questo punto, sembrerebbe prospettare l’arrivo di un album. Ma da questo punto di vista ancora tutto tace e non si sa né il titolo né la data di un nuovo lavoro sulla lunga distanza della Perry.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo nuovo singolo, Harleys in Hawaii.

Katy Perry, Harleys in Hawaii: il nuovo singolo

Il nuovo brano di Katy arriverà il 16 ottobre, come annunciato dalla stessa artista attraverso i suoi canali social. Non sono state fornite anticipazioni sul contenuto del pezzo. La Perry ha però diffuso la cover del singolo. Uno scatto rosa con delle palme che richiamano le Hawaii. Al centro c’è lei su una Harley, vestita con un abito in parte zebrato, in parte floreale, che vuole richiamare i colori e le fantasie del Pacifico.

Di seguito il post con l’annuncio della cantautrice americana:

Katy Perry: nuovo album in arrivo?

Questo nuovo singolo sembra far presagire l’imminente arrivo di un nuovo album, anche se non sono stati forniti indizi su una pubblicazione sulla lunga distanza della popstar.

Katy non pubblica album da più di due anni. Il suo ultimo lavoro è infatti stato Witness, uscito nel 2017. Un ennesimo successo commerciale, come già i precedenti One of the Boys, Teenage Dream e Prism. Ma negli ultimi tempi aveva più volte dichiarato di non essere interessata a pubblicare nuovi album. Aspettiamo novità per poter capire meglio quale sarà il progetto che la popstar ha in mente.