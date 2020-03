Federica Carta, Bullshit: il nuovo singolo della cantante ex Amici che ha partecipato a Sanremo nel 2019.

Non c’è più spazio per il pop melodico nella musica italiana, almeno in questo momento. E così, anche chi ha provato a percorrere quella strada, ha presto tentato altre vie. L’ultimo caso in questo senso è quello di Federica Carta.

La 21enne ex stella di Amici ha deciso di rimettersi in gioco, a distanza di più di un anno dalla sua partecipazione a Sanremo con Shade. E riparte dall’urban con il singolo Bullshit.

Federica Carta presenta Bullshit

Cambiano le sonorità, ma cambia anche la sua attitude. Federica non è più una timida principessa, ma ora una nuova popstar dal look sensuale. Spiega la cantante romana ai microfoni dell’Ansa: “Sono sempre la stessa brava ragazza di prima, ma ho cominciato a tirar fuori anche altro che comunque c’era dentro di me“.

“Sono sempre stata vista come una principessa Disney“, ha continuato Federica, “ma sto imparando a valorizzare il mio lato più femminile. E ad essere più sicura di me, anche non avendo più paura a dire la mia sul lavoro“.



Federica Carta: Bullshit

Brano urban pop, scritto da K Beezy con il producer Katoo, Bullshit è un inno contro le persone che ci hanno deluso e hanno provato ad approfittare della nostra fragilità.

Spiega la Paper: “La scorsa estate cercavo di uscire da un amore un po’ marcio con un ragazzo, mi ero bloccata anche nella scrittura. Quando mi è arrivato questo brano sono rimasta colpita dalla capacità che aveva di descrivere il momento che stavo vivendo“.

Dopo Bullshit sono in arrivo tanti nuovi progetti, tra cui ovviamente anche un nuovo album: “Tante cose sono già pronte e sono coerenti con la nuova me. Ma faccio un passo alla volta e ora mi godo Bullshit“.

Ascoltiamo insieme questo nuovo brano:

