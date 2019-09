Greta Van Fleet, Always There: il nuovo singolo della band americana per la colonna sonora del film A Million Little Pieces.

I Greta Van Fleet hanno reso pubblico il loro nuovo singolo, il primo inedito dopo l’uscita dell’album Anthem of the Peaceful Army del 2018. Si tratta di un brano che fa parte della colonna sonora del film A Million Little Pieces di Sam Taylor-Johnson.

Musicalmente è una prima piccola svolta nella carriera dei Greta Van Fleet, che avevano annunciato un’evoluzione e che forse iniziano a far capire quale potrebbe essere il proprio futuro.

Greta Van Fleet, Always There: il nuovo singolo

In un’intervista di qualche mese fa, il chitarrista Jake Kiszka aveva anticipato che nel seguito di Anthem of the Peaceful Army vi saranno nuove sonorità. E forse qualcosa comincia a essere intuito da questa nuova Always There, che mostra sempre una band prettamente rock, con riferimenti ancora settantiani (e zeppeliniani), ma con una venatura essenzialmente più pop.

Non stiamo parlando di una vera rivoluzione, ma forse di un leggero cambio di direzione. D’altronde, sono stati gli stessi Greta a confermarlo. Il nuovo singolo era stato infatti registrato per Anthem, salvo decidere di escluderlo all’ultimo secondo perché non in linea con il resto del disco.

Ascoltiamolo insieme:

A Million Little Pieces: la soundtrack

Non ci sarà solo la band dei fratelli Kiszka come rappresentante del mondo rock nella soundtrack di A Million Little Pieces. La soundtrack vede infatti i Greta Van Fleet affiancati ad artisti leggendari come i R.E.M., Tom Waits, i Velvet Underground e anche un mito del soul come Otis Redding.

Ricordiamo che il gruppo sarà protagonista di un nuovo concerto in Italia il 24 novembre, a Milano. Una data di recupero per l’annullamento di un precedente concerto a causa della laringite del cantante.

