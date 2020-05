The Kolors, Non è vero: il nuovo singolo della band di Stash ispirato al sound di Pino Daniele.

I The Kolors sono pronti a tornare con un nuovo singolo. Un omaggio a uno dei loro idoli più grandi, Pino Daniele.

Dopo il successo di Los Angeles con Gué Pequeno e Pensare male con Elodie, la band partenopea è pronta a rilanciarsi, in contemporanea con la partecipazione ad Amici Speciali, con il nuovo brano Non è vero. Ecco tutti i dettagli su questa nuova uscita.

The Kolors, Non è vero: il nuovo singolo

Scritto da Stash con Davide Petrella e prodotto dallo stesso artista campano con i Daddy’s Groove, Non è vero è un brano con sonorità disco funk che richiamano molto la musica di qualche decennio fa.

Spiega Stash in un post sui social: “Un pezzo in cui si sentono tutte le nostre origini, che non ha paura di non seguire tendenze. Un pezzo sfrontato e testardo. Un pezzo disco funk tutto suonato nel 2020… eh sì, fa strano dire ‘tutto suonato’, ma in questi anni la musica si suona sempre meno. Un paradosso“.

The Kolors: omaggio a Pino Daniele

Il nuovo brano della band partenopea è anche un omaggio a Pino Daniele. L’artista partenopeo è infatti una delle massime ispirazioni per Stash e compagni, che nel suo sound sono cresciuti e si sono rivisti fin dai primi anni di carriera, come dimostrato anche da alcuni loro brani del passato.

Spiega lo stesso cantautore: “Andavamo a dormire la sera con il live di Pino a Zurigo del 1983 e ci svegliavamo con l’album Nero a metà in sottofondo. Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese“.