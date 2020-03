I The Killers lanciano il nuovo singolo, intitolato Caution, in collaborazione con Lindsey Buckingham.

I The Killers hanno presentato il loro nuovo singolo, Caution, con ospite l’ex chitarrista dei Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. La canzone inizia con Brandon Flowers che proclama dolcemente: “Non c’è niente che non farei/Non c’è niente che non darei” prima che il resto della band lo accompagni.

The Killers ha presentato la canzone durante un’apparizione nella trasmissione Beats 1 di Zane Lowe. Flowers ha spiegato che il testo della traccia è stato ispirato dal suo trasferimento nello Utah, lontano dalla sua città natale, Las Vegas.

The Killers, pubblicato il nuovo singolo Caution



La band ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Caution. In questa occasione, con Brandon Flowers e compagni c’è un’ospite speciale: l’ex chitarrista dei Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham.

Ecco il video di Caution:

“Avevo questo tipo di impressione che fosse qualcosa che avrei dovuto fare per la mia famiglia“, ha detto.

Come tanti altri artisti – tra cui Vasco Rossi e Andrea Bocelli – anche Killers hanno invitato i fan su Twitter a “prestare molta attenzione” alla pandemia di Coronavirus in corso, aggiungendo che speravano di fare un tour quest’estate.

The Killers: prossimo album Imploding The Mirage



Il prossimo LP della band, Imploding The Mirage, uscirà il 29 maggio. La band ha prodotto il nuovo disco con Shawn Everett e Jonathan Rado di Foxygen. L’LP, che segue Wonderful Wonderful del 2017 e include contributi di Lindsey Buckingham (per Caution), Weyes Blood, Adam Granduciel, Blake Mills e Lucius.

Nel 2019, il gruppo ha pubblicato un video diretto da Spike Lee per il singolo una tantum Land of the Free”. La band ha in programma di dare il via a un tour dello stadio nel Regno Unito a maggio, e stanno per presenziare al Bilbao BBK Live 2020 festival a luglio.



Fonte foto: www.facebook.com/Thekillers

Fonte foto: www.facebook.com/Thekillers