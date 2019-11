U2, Ahimsa: il nuovo singolo della band di Bono e The Edge con il musicista indiano AR Rahman.

Gli U2 sono ufficialmente tornati con un nuovissimo singolo inedito. La band di Bono ha rilasciato Ahimsa, un brano in collaborazione con il musicista indiano AR Rahman. Si tratta della prima pubblicazione inedita del gruppo irlandese, a distanza di due anni dall’album Songs of Experience del 2017.

Andiamo ad ascoltare insieme uno dei brani più interessanti di queste ultime settimane del 2019.

U2: Ahimsa è il nuovo singolo

A sorpresa gli U2 hanno rilasciato un nuovo singolo il 22 novembre. La band non aveva fatto trapelare alcuna notizia fino al 21 novembre, quando sui propri account social era comparsa la copertina di quello che sembrava a tutti gli effetti un nuovo brano.

Ahimsa è il titolo di questo pezzo. Si tratta di un vocabolo in sanscrito che significa ‘non ferirsi‘. Con gli U2 stavolta c’è un ospite a sorpresa, il musicista indiano AR Rahman, che porta una ventata di novità nel sound solido del gruppo irlandese.

Ecco l’audio di Ahimsa:

U2: il tour per l’anniversario di The Joshua Tree

Attualmente la band è impegnata in un tour tra Asia e Oceania per celebrare l’anniversario di uno dei loro album più importanti, The Joshua Tree.

La speranza è che dopo questo singolo possa arrivare l’annuncio di un nuovo album e magari di un tour che possa portare nuovamente Bono, The Edge e soci nel nostro paese. Per il momento comunque non ci sono altri dettagli. Non resta che goderci questo nuovo brano del gruppo, in attesa di ulteriori novità.