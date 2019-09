Arriva online il nuovo singolo di Achille Lauro, dal titolo Delinquente: il brano funge da critica trap/rap alle contraddizioni.

Delinquente è il titolo del nuovo singolo di Achille Lauro. Il trapper propone un brano che funge da critica alle contraddizioni. La canzone inizierà a girare in radio a partire dal 27 settembre 2019.

Il motivetto che entra subito in testa fa così: “Figlio di un Dio, figlio di un bar”. L’artista – nel testo – fa riferimento a una grande icona del grunge anni ‘Novanta.

Achille Lauro: Delinquente, il nuovo singolo

Arriva in radio, il 27 settembre 2019, il nuovo singolo di Achille Lauro, intitolato Delinquente. La canzone funge da critica – in salsa trap/rock alle contraddizioni della società.

Il singolo – in sostanza – ha la stessa impostazione di Rolls Royce che il trapper ha presentato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Per il momento non è stato annunciato l’arrivo di un video ufficiale per il singolo, ma è probabile che già dal 27 settembre possa arrivare la clip d’accompagnamento a questa canzone. Intanto, ecco l’audio di Delinquente:

Come si può notare, ascoltando la canzone, il trapper fa un riferimento ad un’altra grande icona della musica internazionale, Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, gruppo che ha portato al successo il grunge negli anni Novanta. “In paradiso con Kurt” è la frase che fa riferimento al compianto cantante.

Achille Lauro e la collaborazione con Rocco Hunt

Recentemente, l’artista ha collaborato con Rocco Hunt, prendendo parte all’ultimo album del giovane rapper campano, intitolato Libertà.

Inoltre, Lauro sta portando avanti il suo Rolls Royce Tour – partito da Firenze – e che culmina a Napoli, precisamente alla Casa della Musica del capoluogo partenopeo, il 13 ottobre 2019.

In questa occasione, scenografie, luci e abiti saranno curati nel minimo dettaglio, per dare al pubblico uno show pensato a 360 gradi, nel quale presenterà le sue hit più apprezzate.

