Alberto Urso, E poi ti penti: il nuovo singolo del cantante che ha vinto la 17esima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Alberto Urso ha presentato il suo nuovo singolo, E poi ti penti. L’artista siciliano, vincitore di Amici di Maria De Filippi, ha presentato nel corso di Verissimo il 14 settembre la sua nuova canzone, in arrivo il 20 settembre.

Andiamo a scoprire tutto ciò che già si sa su questa nuova canzone di Alberto, a pochi mesi dall’uscita del suo primo album Solo.

Alberto Urso, E poi ti penti: il video

Dalla vittoria di Amici, Alberto ha scalato i vertici delle classifiche italiane, conquistando i fan a suon di canzoni melodiche e molto emozionanti. Per ora non conosciamo molto su queso nuovo singolo, e non sappiamo se ci sarà un video di accompagnamento, ma l’attesa è ormai quasi terminata: ancora pochi giorni e potremo ascoltare il nuovo brano di Urso.

Nell’attesa ci ascoltiamo il suo ultimo singolo, Accanto a te:

Alberto Urso ad Amici Celebrities

L’artista siciliano tornerà tra l’altro ad Amici anche in questa seconda parte del 2019. Lui e la sua ‘rivale’ nel talent, Giordana Angi, saranno infatti i capitani di Amici Celebrities, la prima edizione del talent con protagonisti alcuni vip.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/albertoursoofficial

Non solo tv. Alberto Urso sarà infatti per la prima volta in tour nei teatri italiani. Queste le date annunciate fino a oggi, ma che potranno essere affiancate nelle prossime settimane da altri appuntamenti in giro per l’Italia:

29 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma

4 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano

17 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli

19 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania

22 ottobre al Teatro Team di Bari

25 ottobre al Teatro Colosseo di Torino

27 ottobre al Teatro Verdi di Firenze

28 ottobre al Teatro Europauditorium di Bologna

30 ottobre al Dis_Play Brixia Forum di Brescia

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/albertoursoofficial