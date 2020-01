Ghali e Salmo, Boogieman: il nuovo singolo del trapper di origine tunisine insieme al rapper sardo.

Boogieman è il nuovo singolo di Ghali, in collaborazione con Salmo. La canzone è disponibile a partire dal 13 gennaio 2020 e sarà acquistabile nei digital store a partire dal 17 gennaio dello stesso mese.

Lo ha annunciato lo stesso rapper su Instagram, scatenando la gioia dei fan: “Boogieman feat. Salmo venerdì 17/01 in tutti i digital store“. Oltre a questo brano, il trapper milanese ha già pubblicato Flashback che anticipa – come il nuovo singolo – il suo nuovo lavoro discografico, in arrivo a febbraio 2020. Ecco tutte le novità comunicate dall’artista.

Ghali, nuovo singolo Boogieman con Salmo: l’annuncio su Instagram

Ghali e Salmo hanno unito le forze per realizzare Boogieman, nuovo singolo che arriva online il 13 gennaio 2020 e che potrà essere scaricato dai digital store a partire dal 17 gennaio 2020.

Il rapper ha dato ai fan la bella notizia, collegandosi al suo account ufficiale su Instagram.

Ecco il post su Instagram:

Il brano Boogieman preannuncia, inoltre, l’arrivo del nuovo album del rapper che uscirà ufficialmente il 20 febbraio 2020.

Ghali, inoltre, ha anticipato il progetto con un altro singolo, dal titolo Flashback, già ascoltabile online.

Ghali, uno degli uomini più eleganti d’Italia

Giovanni Audiffredi, direttore di GQ Italia, ha stilato la classifica degli uomini più eleganti d’Italia, decretandone 30.

Nella lista, comprare anche il trapper milanese, in quanto – come i suoi colleghi in lista – dimostra di avere un senso spiccato per la moda, gareggiando con nomi importanti, come quelli di Roberto Bolle e Giorgio Armani.

Una bella soddisfazione per il 26enne che – in pochi anni – non solo si è affermato nella nuova scena trap italiana, mostrando di avere un certo gusto per outfit ricercati e accessori particolari.