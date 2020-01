Shade, Allora ciao: il nuovo singolo del rapper torinese lo scorso anno protagonista al Festival di Sanremo.

Il 2020 si apre con un nuovo brano firmato Shade. Il rapper torinese, che aveva lanciato qualche mese fa La hit dell’estate, è tornato in rotazione radiofonica con un nuovo singolo intitolato Allora ciao.

Non sappiamo se sarà il primo estratto da un nuovo album o se rimarrà un singolo a se stante. Quel che è certo è che il brano ha già esaltato sia i suoi fan che molti dei suoi colleghi.

Shade: Allora ciao

L’uscita di questo nuovo singolo era stata già anticipata qualche giorno fa su Instagram dall’artista torinata attraverso un video ispirato a un cult degli anni Ottanta, Ritorno al futuro.

Nella clip Shade si divide in due: da una parte c’è la sua versione del presente, dall’altra quella del passato, e i due si sfidano a colpi di rime. Solo il 10 gennaio è invece arrivata in streaming e in radio la sua vera nuova canzone, Allora ciao. Ascoltiamola insieme:

Shade: i complimenti dei colleghi

Spiega in un comunicato stampo lo stesso rapper torinese: “Questo singolo è per me una prova di maturità, ho scelto di cantarlo da solo, senza featuring, in quanto molto intimo e personale. È sicuramente molto diverso dagli altri, ma non sono un tipo che ama la confort zone“.

E questo suo coraggio è stato apprezzato da tutti i suoi fan, ma anche dai suoi amici e colleghi. Nelle storie di Instagram di alcuni artisti vediamo infatti molti che ascoltano e cantano già questo pezzo (tra i tanti anche Fred De Palma).

La speranza di tutti è che però questo possa essere solo il primo passo verso un nuovo album da rilasciare il prima possibile. Discograficamente Shade è infatti fermo a Truman del 2018.