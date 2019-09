Rkomi ritorna sulle scene musicali con il nuovo singolo Canzone. E lo fa in grande stile, visto che si avvale della collaborazione di un grande nome della musica italiana: Jovanotti.

Rkomi presenta Canzone, il nuovo singolo che annuncia anche il suo ritorno in radio. Il rapper si rilancia sulle scene musicali con una canzone tratta dal suo ultimo album Dove gli occhi non arrivano, avvalendosi della collaborazione di un grande artista italiano.

Il rapper, infatti, ha lavorato con Jovanotti, che ha appena concluso il suo tour e con il quale ha già collaborato, presentando un brano live.

Rkomi: il nuovo singolo è Canzone

Canzone è il nuovo singolo del rapper: l’artista presenta questo nuovo brano, con la collaborazione di un big della canzone italiana: Jovanotti.

Con quest’ultimo, ha presentato un brano live al concerto all’Aeroporto di Milano Linate tenuto da Lorenzo Cherubini che ha avuto un grande successo, visto che è riuscito a radunare oltre 100 mila persone.

Jovanotti apprezza molto il giovane rapper che ha appoggiato anche per l’uscita della nuova canzone, inserita nell’album Dove Gli Occhi Non Arrivano. Ecco le sue parole in merito:

“Rkomi è uno degli artisti più forti tra quelli usciti negli ultimi anni, uno che segue la sua strada fiutando la sua preda, senza fermarsi lì dove sono tutti gli altri. L’album è l’opera di un artista vero che mette la sua vita nei pezzi e che ha la musica al primo posto“.

Ecco il brano Canzone:

Rkomi, la stima per Jovanotti

Il rapper milanese apprezza molto Jovanotti, il quale ha terminato il Jova Beach Tour 2019, registrando un record di presenze. Sul tour, Lorenzo ha speso parole di grande gioia, affermando che è stato qualcosa di favoloso.

L’artista di Cortona ha quindi dichiarato: “Vabbé, tra un po’ andrò a farmi un giro per starmene un po’ zitto e riaccendere il frullatore che ho nella testa mettendoci dentro qualcosa di nuovo e di altro, ma ci teniamo in contatto ok? Vi abbraccio“.

