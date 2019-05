Calcutta, Due punti: il nuovo singolo del cantautore di Latina, uno dei volti più noti della scena Itpop.

Anche Calcutta si è lanciato a sorpresa nel mischione delle canzoni dell’estate. Certo, il suo non è un tormentone, ma è comunque un brano che farà breccia nel cuore del pubblico. Soprattutto, è un pezzo che stupisce, visto che è un inedito assoluto e non fa parte del suo ultimo lavoro, Evergreen. Che ci sia in vista un nuovo album?

In attesa di scoprirlo, andiamo ad ascoltare insieme la nuova canzone del talentuoso cantautore di Latina. Ecco Due punti.

Calcutta: Due punti

Diversi indizi su una sua nuova uscita erano in realtà già stati diffusi negli ultimi giorni sul suo account ufficiale Instagram. Le foto pubblicate dall’artista lo ritraevano infatti in uno studio di registrazione, e non certo per passare il tempo.

Come nel suo stile, anche Due punti è un pezzo essenzialmente Itpop, con un ritornello interessante e una costruzione particolare. Si pone come una ballata malinconica, ma la tristezza è velata dalla consueta ironica franchezza del cantante di Pesto e Paracetamolo. Ascoltiamo insieme Due punti:

L’estate di Edoardo

Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, presenterà dal vivo il suo nuovo singolo attraverso il tour estivo per promuovere l’album Evergreen. Il cantautore si esibirà il 7 giugno a Treviso, ma è atteso da una tournée che lo porterà sui palchi dei festival e nelle arene all’aperto fino alla metà di agosto.

Tra gli appuntamenti da non perdere, quello del 25 giugno a Milano per il Summer Festival e quello del 27 a Roma per la kermesse Rock in Roma.

Insomma, sarà un’estate di grande lavoro per il cantautore, che tra l’altro è protagonista di altri due brani destinati a far ballare molti quest’estate. La luna e la gatta, il pezzo di Takagi e Ketra con Tommaso Paradiso e Jovanotti, e soprattutto Tequila e San Miguel, brano di cui è autore insieme proprio al leader dei Thegiornalisti.