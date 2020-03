Irama, Milano: il nuovo singolo del cantautore dedicato a una città che ama. Ecco l’annuncio del giovane artista su Instagram.

La musica è messa a dura prova dal Coronavirus, ma non si ferma. Anzi, in questi giorni molti artisti stanno lavorando e incidendo nuovi pezzi. Tra questi Irama, che ha annunciato l’arrivo del suo prossimo singolo, primo estratto dal nuovo album che verrà pubblicato nei prossimi mesi.

Su Instagram l’artista ex Amici ha ufficializzato la data di uscita di Milano, un brano i cui proventi verranno girati all’ospedale Niguarda per la lotta al Coronavirus.

Irama, Milano: il nuovo singolo

Il nuovo singolo del cantautore nativo di Carrara è in uscita il 27 marzo e s’intitola Milano. I proventi per questo brano verranno impiegati per l’ospedale Niguarda di Milano, un nosocomio che oggi è impegnato nella cura dei malati da Coronavirus.

Lo ha annunciato lo stesso artista: “Le canzoni del disco sono pronte. Mi sono chiesto però se avesse senso uscire adesso. In questo momento così difficile. Ci ho pensato tanto… c’è una canzone che s’intitola Milano. Milano come la città che amo e che vivo“.



Irama

Irama presenta Milano

Il cantautore e rapper ha spiegato che inizialmente questo brano non avrebbe dovuto essere un singolo. Ma oggi, in questa situazione, è giusto che venga pubblicato.

In questo momento infatti la ‘sua’ città, come il resto d’Italia, è in grande sofferenza. E adesso che siamo costretti a stare lontani bisogna cercare di sentirsi più vicini. “Milano uscirà il 27 marzo“, conclude l’artista di La ragazza col cuore di latta, “e i miei proventi artistici verranno devoluti all’ospedale di Niguarda di Milano“.

Questo il suo post con l’annuncio: