Mahmood, Rapide: il primo singolo tratto dal nuovo album del vincitore di Sanremo 2019.

Mahmood ha annunciato un nuovo album e un relativo tour per il 2020, nonché il lancio di un singolo a breve termine. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo, dunque, ha tanti progetti per l’anno che si è appena aperto.

Dopo aver partecipato alla più importante kermesse musicale italiana, Mahmood ha presentato nel 2019 Barrio, un singolo che ha fatto ballare tutti, da nord a sud. Vediamo insieme cosa ha in serbo per i fan l’interprete di Soldi.

Mahmood, Rapide: il nuovo singolo

Il brano successore di Barrio s’intitola Rapide, ed è in arrivo già il 16 gennaio 2020. Il cantautore milanese apre dunque subito il suo nuovo anno con un singolo destinato a fare da apripista a tutti i suoi nuovi progetti.

Ecco il post con l’annuncio del nuovo pezzo:

Mahmood: nuovo album e tour nel 2020

Con questo nuovo brano l’artista di Soldi, che parteciperà a Sanremo anche nel 2020 come autore di Andromeda, il pezzo di Elodie, apre il suo nuovo anno. Un anno che sarà impreziosito da un nuovo album, il secondo della sua carriera.

Il suo nuovo tour invece inizierà il 14 aprile, dall’Alcatraz di Milano per poi procedere in altre città italiane.

I biglietti possono essere acquistati su TicketOne a un costo di 32 euro: posto non numerato. C’è anche il Pacchetto Early Entry che permette di avere l’entrata anticipata per occupare i posti nelle prime file.

Questo tipo di biglietto potrà essere solamente acquistato e non spedito, in quanto dovrà essere ritirato direttamente in loco. L’utente, infatti, riceverà una e-mail che gli indicherà luogo e ora del ritiro.



