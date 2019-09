Tiziano Ferro, Accetto miracoli: il nuovo singolo del cantautore di Latina è la title track del suo prossimo album.

Dopo mesi di attesa, finalmente Tiziano Ferro ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo singolo tratto da Accetto miracoli. Si tratta proprio della title track del nuovo disco, uno dei più attesi di questa seconda parte di 2019.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova uscita dell’artista di Latina, a distanza di diversi mesi dal precedente singolo Buona (cattiva) sorte.

Tiziano Ferro: Accetto miracoli

Accetto miracoli sarà disponibile dal 20 settembre su tutte le piattaforme streaming e naturalmente in radio. Non sappiamo se verrà subito accompagnato da un video o se bisognerà attendere qualche giorno per poter vedere le immagini della clip girata pochi giorni fa dal cantautore di Incanto.

Ricordiamo che Accetto miracoli è la title track del primo album dell’artista prodotto da Timbaland, uno dei grandi nomi della musica urban americana: “Questo disco marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove“.

Di seguito uno degli scatti pubblicati su Instagram da Tiziano nel mosaico che compone il suo grande annuncio:

Tiziano Ferro in tour nel 2020

Ricordiamo che Tiziano Ferro sarà atteso nel 2020 in un lungo tour promozionale negli stadi italiani. Un grande ritorno per un artista che ormai da anni è abituato a calcare i palcoscenici più importanti del nostro paese e non solo.

Tiziano Ferro

Queste le date del tour annunciate fino a oggi:

30 maggio 2020 allo Stadio Teghil di Lignano (Udine)

5 e 6 giugno allo Stadio San Siro di Milano

11 giugno allo Stadio Olimpico di Torino

14 giugno allo Stadio Euganeo di Padova

17 giugno allo Stadio Artemio Franchi di Firenze

20 giugno allo Stadio del Conero di Ancona

24 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli

27 giugno allo Stadio San Filippo di Messina

3 luglio allo Stadio San Nicola di Bari

7 luglio allo Stadio Braglia di Modena

11 luglio alla Fiera di Cagliari

15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma