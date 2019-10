Achille Lauro, 1990: il nuovo singolo del trapper romano, primo estratto dall’album che segue il discusso 1969.

Achille Lauro è sulla bocca di tutti. In questo mese di ottobre il cantautore-trapper-punk ha fatto discutere molto, in primis per l’annuncio del suo nuovo album che, dopo le venature rock di 1969, riporta il suo suono negli anni Novanta facendogli toccare addirittura la dance, stando alle sue anticipazioni.

Ma a creare un vero caso mediatico è stata la sua partecipazione al Premio Tenco, con un’esibizione sulle note di Lontano, lontano del grande Luigi che hanno scatenato l’ira dei puristi, compreso Francesco Baccini. Il momento è forse quello giusto per lanciare un nuovo singolo. E infatti, sta per arrivare la prima anteprima dal nuovo album, 1990.

Achille Lauro, 1990: il video

L’uscita di 1990, il primo singolo estratto dall’omonimo nuovo album di Achille Lauro, è in arrivo il 25 ottobre. A far discutere è già stata la copertina, che richiama un famoso scatto di David LaChapelle per la copertina di un Rolling Stone del 1999 con protagonista Britney Spears.

Infischiandosene delle critiche, Lauro si è fatto ritrarre nella stessa posa e con gli stessi capi d’abbigliamento. Un indizio sul contenuto del brano. D’altronde, lo stesso trapper ha dichiarato che il nuovo album sarà un mix tra Britney e Marilyn Manson. Questa una prima anteprima pubblicata su Instagram:

Polemica per Achille Lauro al Premio Tenco

L’esibizione di Achille Lauro al Premio Tenco ha fatto molto discutere. Il cantante romano ha infatti storpiato Lontano, lontano, regalando una performance ricca di imperfezioni e stonature, che ha creato ovviamente disagio e malumore tra il pubblico.

Duro l’attacco nei suoi confronti da parte di Francesco Baccini, che ha trovato una spalla anche in Morgan. Quest’ultimo ha comunque difeso il trapper, dando la colpa alla sua insicurezza. Insomma, ogni cosa che fa Lauro fa discutere. Ma come direbbe qualcuno, l’importante è che se ne parli…



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AchilleL

