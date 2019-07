Gigi D’Alessio, Domani vedrai: il nuovo singolo del cantautore napoletano, dopo il successo del duetto con Gué Pequeno.

Gigi D’Alessio non lascia, ma raddoppia. Nell’estate 2019, mentre è ancora in rotazione con Quanto amore si dà, il duetto atipico con Gué Pequeno, ha rilasciato un nuovo singolo.

S’intitola Domani vedrai, e segue la scia del precedente. Si tratta ancora di una canzone estiva. Stavolta però passa dalle sonorità reggae a un puro reggaeton… in salsa partenopea ovviamente.

Gigi D’Alessio, Domani vedrai: il video

Elettronica predominante, effetti a non finire, una struttura semplice, lineare, una ritmica tipicamente reggaeton, con poche ininfluenti variazioni sul tema. Questi gli elementi principali di questo nuovo pezzo di Gigi. Un brano danzereccio, adatto alla stagione anche se più ‘estremo’ rispetto a quello con Gué.

Riuscirà a entrare in gara per il titolo di canzone dell’estate? Difficile dirlo, ma di certo le carte in regola per farsi apprezzare da una certa fetta di pubblico ci sono. Di seguito l’audio ufficiale di Domani vedrai:

Il ritorno di Gigi, tra The Voice e il concerto con Nino D’Angelo

Con questo nuovo singolo D’Alessio anticipa ancora il suo prossimo album, in uscita in autunno. Si tratta del seguito a 24.02.1967, l’ultimo disco lanciato dal cantautore, in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo.

Ma il 2019 di Gigi è già iniziato alla grande. Ha infatti partecipato per la prima volta a un talent come coach, in particolare a The Voice of Italy, vincendo con la giovane concorrente Carmen Pierri. E a settembre sarà invece protagonista di un attesissimo concerto a Napoli con Nino D’Angelo.

Un concerto che inizialmente era previsto per il mese di giugno, ma che è slittato, a quanto pare, per un litigio tra Gigi e Nino. Ma si è trattato solo di un incoveniente, e i due cantori napoletani saranno presto insieme sul palco dell’Arena Flegrea.