Irama, Mediterranea: il singolo del cantautore carrarese protagonista ad Amici Speciali.

Irama ha finalmente rilasciato il suo nuovo singolo. Con qualche giorno di ritardo rispetto ai colleghi di Amici Speciali, il cantautore ‘piumato’ ha pubblicato al brano Mediterranea, la sua nuova hit estiva presentata in anteprima proprio durante la prima puntata del talent di Maria De Filippi.

Un pezzo che cercherà di raggiungere il successo degli ultimi due singoli estivi del cantautore, Nera e Arrogante, brani che ancora oggi si ballano in tutte le case italiane.

Irama, Mediterranea: il nuovo singolo

Negli ultimi anni il cantuatore carrarese si è affermato in Italia come una sorta di Baby K al maschile, ovvero un artista straordinario nel lanciare grandi hit per l’estate.

Mediterranea, il suo nuovo brano, è stato scritto insieme a Giulio Nenna, Federica Abbate, Giuseppe Colonnelli e Andrea Debernardi, ed è disponibile in streaming dal 19 maggio.

Tra sonorità latine e rime che rimangono facilmente in testa, l’artista punta ancora una volta a diventare il re della bella stagione italiana, anche in questo 2020 atipico sotto tutti i punti di vista a causa del Coronavirus. Ecco l’audio ufficiale:

Irama: Milano

Il noto cantautore, vincitore di Amici nel 2018, negli ultimi giorni è tornato protagonista nel talent di Maria De Filippi, in un’edizione speciale. Già qualche settimana fa aveva però fatto parlare di sé per la pubblicazione di Milano, un nuovo brano a scopo benefico.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, infatti, l’artista ha voluto contribuire con un brano, cantato insieme a Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, per raccogliere fondi da destinare alle associazioni più bisognose di Milano, la sua città d’adozione. Un bel gesto che è stato accolto dai propri sostenitori con grande entusiasmo. Filippo ha infatti dimostrato ancora una volta la sua grande umanità.