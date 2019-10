Zucchero, Freedom: il primo singolo estratto dal nuovo album di Sugar Fornaciari.

Il primo singolo estratto dal nuovo album D.O.C. di Zucchero è arrivato. Il bluesman emiliano ha annunciato la data di uscita di Freedom, il brano scelto per promuovere l’arrivo dell’atteso disco, uno dei più importanti di questo finale di 2019.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su Freedom e sui prossimi impegni di Sugar Fornaciari.

Zucchero, Freedom: la data di uscita

Il nuovo singolo di Sugar arriva il 4 ottobre, a circa un mese di distanza dalla pubblicazione di D.O.C., in arrivo l’8 novembre.

Freedom è stato scritto da Fornaciari insieme a Rag’n’Bone Man, il cantautore britannico famoso per il brano Human. Ed è una rivoluzione. Un brano che allontana Sugar dalle sue radici blues e lo proietta verso sonorità molto più moderne. Piacerà ai suoi fan? Lo scopriremo solo col tempo.

Questo l’audio di Freedom:

Zucchero live nel 2020

Il nuovo album dell’artista emiliano, un disco doc, come promette lo stesso bluesman, sarà seguito da un lungo tour europeo. Fornaciari ha infatti già comunicato tante date in giro per il Vecchio Continente, mentre per quanto riguarda l’Italia per il momento è in programma solo la lunga residency di dieci live all’Arena di Verona, tra settembre e ottobre.



Zucchero

Di seguito tutte le date finora annunciate del tour europeo:

6 giugno – Royal Concert Hall di Glasgow (UK)

7 giugno – Bridgewater Hall di Manchester (UK)

10 e 11 giugno – Royal Albert Hall di Londra (UK)

29 ottobre – Lisinski di Zagabria (Croazia)

31 ottobre – Olympiahalle di Innsbruck (Austria)

1 novembre – Stadthalle di Graz (Austria)

3 novembre – Arena Stozice di Lubiana (Slovenia)

4 novembre – Stadthalle di Vienna (Austria)

6 novembre – Rockhal di Lussemburgo

7 novembre – Amphitheatre di Lione (Francia),

11 novembre – Arkea Arena di Bordeaux (Francia)

14 novembre – Le Dôme di Marsiglia (Francia)

15 novembre – Palais Nikaia di Nizza (Francia)

17 novembre – AccorHotels Arena di Parigi (Francia)

19 novembre – Arena di Lipsia (Germania)

20 novembre – Barclaycard Arena di Amburgo (Germania)

21 novembre – Mercedes-Benz-Arena di Berlino (Germania)

24 novembre – Schleyerhalle di Stoccarda (Germania)

25 novembre – Olympiahalle di Monaco di Baviera (Germania)

27 novembre – Festhalle di Francoforte (Germania)

28 novembre – ISS Dome di Düsseldorf (Germania)

29 novembre – Ziggo Dome di Amsterdam (Paesi Bassi)

1 dicembre – Zénith Arena di Lille (Francia)

2 dicembre – Emsland Arena di Lingen

5 dicembre – Hallenstadion di Zurigo