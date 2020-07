Evanescence, The Game Is Over è il nuovo singolo tratto dall’album The Bitter Truth dalla band di Amy Lee.

Gli Evanescence hanno pubblicato un nuovo singolo, intitolato The Game Is Over, contenuto nell’album The Bitter Truth, del quale è stato lanciato anche il brano Wasted on You ad aprile.

Nella canzone, Amy Lee e i suoi compagni di band affrontano l’inautenticità e le pressioni che vengono messe in atto per mantenere una certa facciata nella società moderna. Sulla canzone, la frontwoman ha rivelato quanto segue:

“Questa canzone parla dell’essere stufi della facciata. I travestimenti che indossiamo per gli altri per farli sentire a proprio agio, i sentimenti interni sono così diversi da ciò che mostriamo all’esterno per adattarli ai confini di ciò che è socialmente accettabile“.

Evanescence, il nuovo singolo The Game Is Over

The Game is Over è il nuovo singolo degli Evanescence, estratto dal nuovo album The Bitter Truth. Il brano funge da “promessa da fare a se stessi e ad alta voce: agire secondo il vero io interiore e non tenerlo chiuso, in quanto non può essere contenuto“, afferma Amy Lee.

Il video di The Game Is Over:

La cantante aggiunge: “È anche una preghiera per migliorarsi, per non sentirsi così confusi, rinchiusi e feriti nel profondo“. Le canzoni di The Bitter Truth, nuovo album degli Evanescence, verranno rilasciate – pian piano – per tutto il resto del 2020. Il video della canzonel, invece, sarà pubblicato venerdì. Recentemente, il gruppo ha condiviso una cover di Cruel Summer dei Bananarama.

Evanescence, l’uscita di The Bitter Truth

Una data di uscita per The Bitter Truth deve ancora essere annunciata. La scorsa settimana la band è stata costretta a posticipare il tour When Worlds Collide con i Within Temptation al 2021.

“Siamo così delusi che non vi vedremo in autunno, ma stiamo accettando la sfida che il 2020 ci sta dando e che, invece, sta investendo il nostro tempo e il nostro cuore nella creazione di un grande album“, ha affermato Amy.

“Amici, ci mancate terribilmente e non vediamo l’ora di suonare queste canzoni per voi l’anno prossimo! State al sicuro, state bene, vi vogliamo bene!“, ha concluso.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/amylee/

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/amylee/