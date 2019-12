Rocco Hunt con Neffa, Se tornerai: il nuovo singolo del rapper campano tratto dall’album Libertà, dopo Ti volevo dedicare.

Il nuovo singolo di Rocco Hunt estratto dall’album Libertà è Se tornerai, brano in collaborazione con Neffa, il ‘mentore’ del rapper campano. Il pezzo è in arrivo in rotazione radiofonica il 13 dicembre, a poche settimane dal Natale.

Lo ha annunciato lo stesso Rocco attraverso un bel post sui social insieme a due bambini, tra cui il figlio Giovanni.

Rocco Hunt, Se tornerai: il singolo con Neffa

Il veterano dei rapper italiani, Neffa, ha lavorato al nuovo album di Rocco Hunt, Libertà, anche nelle vesti di produttore. Il che fa ben intendere quanto rispetto abbia per il giovane Rocco, uno dei pochi artisti con cui Neffa ha lavorato negli ultimi anni.

Non sappiamo ancora quando uscirà il video ufficiale del nuovo brano, né se parteciperà anche il cantante di La mia signorina, che manca dalle scene da qualche anno. Tuttavia, per il momento ci godiamo l’ascolto del solo audio di Se tornerai:

Rocco Hunt: il Libertà tour

Dopo essersi goduto il successo della hit Ti volevo dedicare con J-Ax e i Boomdabash, il rapper campano che ha vinto Sanremo nella categoria Nuove Proposte è pronto al suo nuovo tour nei club e nei palazzetti italiani nel 2020.

La data di Napoli, andata subito sold out, è prevista dopo il cambio di location al PalaPartenope il 3 aprile. Il giorno dopo toccherà a Roma, Spazio Rosellini. Il 9 ci si sposta a Bologna, all’Estragon, mentre l’ultima data finora in calendario è prevista ai Magazzini Generali di Milano il 17 aprile.

Tutto fa pensare però che presto potranno aggiungersi a questo piccolo numero di eventi altri concerti, magari per la lunga stagione estiva del 2020. Non resta che attendere nuovi annunci.