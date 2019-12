Emma Marrone, Stupida allegria: il nuovo singolo della cantante salentina tratto dall’album Fortuna.

Emma Marrone ha annunciato l’arrivo del secondo singolo estratto dall’album Fortuna, dopo l’amata Io sono bella, canzone ormai celebre scritta per lei da un grande autore d’eccezione, Vasco Rossi.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo estratto dall’album della cantante salentina che l’ha riportata dopo diversi anni di distanza al numero uno della classifica italiana.

Emma Marrone: Stupida allegria

Il nuovo brano scelto da Emma per la promozione del suo ultimo album è Stupida allegria, secondo estratto da Fortuna, canzone che entrerà in rotazione radiofonica dal 6 dicembre 2019.

Un pezzo che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan della Brown, che le hanno promesso di ballarla sotto l’albero di Natale, visto il periodo. Ecco il post con l’annuncio della cantante salentina:

Emma Marrone parla di Stupida allegria

Brano scritto da un altro autore di nome, Franco126, uno dei cantautorapper più amati della nuova scena romana, ex sodale di Carl Brave, vanta ancora una volta la produzione di Dardust, che già aveva messo del suo in Io sono bella.

In un’intervista a Fanpage.it, Emma ha raccontato l’origine di questo brano: “Con Franco è nata da una serata a Milano, ci siamo incontrati per caso, ci siamo fatti un paio di gin tonic, abbiamo cominciato a parlare, a conoscerci, quasi a vomitarci addosso pensieri, i sentimenti che abbiamo per Roma, per la nostra vita, per l’amore, per la bellezza. E il giorno dopo ha scritto Stupida allegria“.

Per Emma non si tratta di un pezzo da ‘accrocchio discografico’. Non è un fill, un riempitivo, come si direbbe in gergo. È invece un brano che nasce dall’incontro tra loro due: “Io parto sempre dalla persona, per poi arrivare alla musica: questo disco è fatto di esperienze, è la somma di tutto quello che ho fatto prima e di tutto quello che spero di poter fare nel futuro“.