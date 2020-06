Emis Killa con WestSide Gunn, Andale: il nuovo singolo del rapper brianzolo con una leggenda del rap internazionale.

Emis Killa torna al rap duro e puro. Il 17 giugno è in arrivo su tutte le piattaforme streaming il suo nuovo singolo, Andale, un brano prodotto da 2nd Roof.

Per il ‘killer della Brianza’ si tratta di un ideale ritorno alla musica degli esordi, con un flow però più maturo e adatto ai tempi. Con lui in questo nuovo pezzo c’è il leggendario WestSide Gunn, un’icona dello street rap americano.

Emis Killa: Andale con WestSide Gunn

A distanza di un anno da Tijuana, Emis torna alla musica con un nuovo singolo pronto a conquistare le piattaforme streaming italiane e non solo. L’artista brianzolo, che ultimamente era stato accostato anche al tavolo dei giudici di X Factor, ha ripreso in mano le redini della propria carriera ed è pronto a tornare uno dei veri king del nostro rap.

Di seguito l’annuncio sul suo account ufficiale Instagram:

Emis Killa: Yo! Mtv Raps

Dal 17 giugno alle 22 torna in prima tv su Mtv, canale 130 di Sky, Emis Killa presenta il format Yo! Mtv Raps, versione italiana del leggendario programma dedicato al rap e all’hip hop che va in onda nella versione americana di Mtv.

Al fianco del rapper brianzolo ci sarà Valentina Pegorer, modella e vj molto famosa ma anche compagna di un nome conosciuto nell’ambiente della musica rap e trap: Boss Doms, il producer che da anni collabora con l’amico Achille Lauro.

Un appuntamento imperdibile per tutti i fan della musica hip hop. Nel format saranno protagonisti infatti i più importanti esponenti della nostra scena, per discutere di musica e non solo senza peli sulla lingua.